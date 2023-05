Großer Andrang zum Auftakt des Baarer Brauereifests

Zum Auftakt des Baarer Brauereifests strömen schon vor dem Bieranstich unzählige Besucher aufs Festgelände. Bürgermeister Roman Pekis macht beim Anstich kurzen Prozess.

Das Brauereifest in Baar öffnete am Donnerstag bei durchwegs gutem Wetter seine Pforten. Unzählige Besucher und Besucherinnen strömten bereits vor dem offiziellen Bieranstich freudig auf das Gelände und machten es sich im Festzelt gemütlich.

36 Bilder Großer Andrang beim Auftakt zum Brauereifest 2023 in Baar Foto: Inge von Wenczowski

Baars Bürgermeister Roman Pekis übernahm die Aufgabe des Bieranstiches. Er machte kurzen Prozess. Kaum hatte er den Hammer in der Hand, hieß es nach zwei kräftigen Schlägen unter den wachsamen Augen von Brauereichef Franz Freiherr Groß von Trockau: "O'zapft is!" Im Anschluss füllte der Bürgermeister geschickt Maßkrug um Maßkrug mit dem Gerstensaft, den er dann an die umstehenden Ehrengäste weitergab. Gemeinsam wurde auf den gelungenen Bieranstich angestoßen.

Beim Baarer Brauereifest helfen viele Freiwillige mit

Ein Fest dieser Größenordnung mit für gewöhnlich weit über 10.000 Gästen über die vier Tage wäre nicht machbar ohne die Unterstützung vieler freiwilliger Helfer und Helferinnen. Daher bedankte sich Brauereichef Groß von Trockau bei den Mitgliedern des Sportvereins sowie der Mannschaft seiner Brauerei. Er bekräftigte: "Ich bin stolz auf alle meine Mitarbeiter." Neu ins Helferteam dazugekommen ist in diesem Jahr der Schützenverein. Über dessen zusätzliche Unterstützung zeigte sich Groß von Trockau höchst erfreut.

Viele Besucherinnen und Besucher kamen zum Auftakt des Baarer Brauereifests. Foto: Inge von Wenczowski

Für gute Stimmung sorgte am Eröffnungstag die Blaskapelle Baar. Sie übernahm die musikalische Umrahmung. Großes Lob sprach der Brauereichef auch den Bürgern und Bürgerinnen von Baar aus: "Entweder helfen Sie mit, entweder sind Sie Gäste hier oder Sie ertragen mit großer Duldung all die Nachteile, die vier Tage Fest in so einem kleinen Ort mit sich bringen."

Fotobox ist bei Besuchern des Brauereifests beliebt

Schon beinahe legendär ist die bereitgestellte Fotobox. Sie lockt seit Jahren unzählige Besucher und Besucherinnen an, um sich in verschiedensten Posen mit zum Teil skurriler Verkleidung ablichten zu lassen. Die Fotos können anschließend auf der Internetseite der Brauerei in der Galerie angeschaut oder sofort ausgedruckt werden. "„Das ist eigentlich immer so ein kleines Highlight", strahlte eine Besucherin mit ihrer Tochter um die Wette.





Zum Auftakt kamen auffällig viele Familien mit ihren Kindern, die ausgelassen auf dem Festgelände spielten, die Fotobox besuchten und die eine oder andere Süßigkeit genossen.

Auch ganz junge Besucher waren beim Auftakt des Brauereifests in Baar dabei. Foto: Inge von Wenczowski

Am Samstag werden die Sieger des Maibaumwettbewerbs gekürt

Die Gäste hatten allesamt sichtlich Freude, wieder zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. Ein Gast sagte fröhlich: "Da trifft man eigentlich immer Leute, die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht." Deshalb komme er immer besonders gerne nach Baar und sei dann jeden Abend hier, erzählte er weiter.

An diesem Freitagabend sorgt die Partyband "Chlorfrei" für beste Stimmung im Zelt und animiert zum Mitsingen und Mithüpfen. Am Samstag wird nach drei Jahren Pause wieder der schönste Maibaum der Landkreise Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen, Donau-Ries, Dillingen und Augsburg inklusive Stadt Augsburg gekürt. Später übernimmt die Partyband S.O.S. die Bühne und fordert zum Feiern und Mitsingen auf (Einlass ab 16.30 Uhr). Der Sonntagabend schließt das Brauereifest mit einem Auftritt der Band "Jolly Sound" ab (Einlass ab 17 Uhr).