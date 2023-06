Heimpersdorfer feiern ihre renovierte Kirche

Plus Zum Abschluss der Renovierung von St. Johannes Baptist kommt Weihbischof Florian Wörner in den Baarer Ortsteil Heimpersdorf. Zum Beginn gibt es einen Schreckmoment.

Die Corona-Pandemie hatte auch die Renovierung der Kirche von Heimpersdorf stark ausgebremst: Drei Jahre musste die Bevölkerung dieses kleinen Ortsteils von Baar warten, bis ihr Gotteshaus wieder geöffnet wurde. Nun vollzog der Augsburger Weihbischof Florian Wörner am Samstagabend den Weiheakt und die Heimpersdorfer können sich über eine gelungene Renovierung ihrer Kirche freuen.

Die Kirche St. Johannes Baptist, die zur Pfarreiengemeinschaft Pöttmes gehört, hat den als „Täufer Jesu im Jordan“ bekannten Heiligen als Kirchenpatron. Deshalb war es ein doppeltes Fest: zum Patroziniumsfest des Heiligen kam die Weihe der renovierten Kirche. Deshalb legten sich viele ins Zeug, um den Tag unvergesslich zu machen. Allen voran Christian Hell, der Kirchenpfleger und Mesner ist und zudem im Kirchenchor singt. In der Bau- und Renovierungsphase war er stark gefordert, am Tag vor dem Weihefest feierte er noch seinen Geburtstag.