Baar-Heimpersdorf

St. Johannes Baptist fehlt nur noch der letzte Schliff

Bürgerinnen und Bürger sowie die Kirchenmalerin sind aktuell in der Kirche St. Johannes Baptist im Baarer Ortsteil Heimpersdorf zugange, um die Altäre zu reinigen.

Plus Die jahrelange Renovierung der Kirche im Baarer Ortsteil Heimpersdorf geht ihrem Ende entgegen. Am 24. Juni wird sie wiedereröffnet.

Von Stefanie Brand

In der Kirche St. Johannes Baptist im Baarer Ortsteil Heimpersdorf fehlt nach etlichen Jahren der Renovierung nun nur noch der letzte Schliff. Mit den Restarbeiten in der Kirche muss es jetzt zügig vorangehen, denn die Einweihung soll am Samstag, 24. Juni, stattfinden.

Christian Hell ist Kirchenpfleger und Mesner in der Kirche St. Johannes Baptist, die zur Pfarreiengemeinschaft Pöttmes gehört und eine Filialkirche von Osterzhausen ist. Er weiß genau, was noch zu tun ist: Das Gerüst im Inneren muss abgebaut werden. Der Boden muss abgeschliffen und neu eingelassen werden. Dann erst können Bänke und die übrige Inneneinrichtung wieder einziehen.

