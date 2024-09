Hochwasserschutz: Zeller Bächlein soll renaturiert werden und Regen zurückhalten

Einstimmig hat der Gemeinderat Baar in der jüngsten Sitzung beschlossen, sich um eine Förderung zu bemühen, um den natürlichen Regenrückhalt am Zeller Bächlein zu verbessern. Das kleine Fließgewässer entspringt im Ebenrieder Forst, fließt über den Weiler Lechlingszell nach Unterbaar und mündet dort in der Kleinen Paar. Geplant ist, etwa 18.000 Kubikmeter natürlichen Rückhalt in der Fläche zu schaffen – und diese Maßnahme mithilfe einer großen Förderung und einer nur geringen finanziellen Beteiligung der Gemeinde umzusetzen.

