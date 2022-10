Im Frühjahr 2023 beginnt die Sanierung der Baarer Grundschule

Plus Im Mai gab es beim Projekt Schulsanierung in Baar einen Stopp. Jetzt geht es weiter. Das Architektenduo erläutert im Gemeinderat die Planungen.

Die Sanierung der Baarer Grundschule startet im Frühjahr 2023. Das beschloss der Gemeinderat Baar in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Nachdem die Umsetzung des Projekts Ende Mai kurzzeitig ins Wanken geriet – wirtschaftliche und zeitliche Rahmenbedingungen haben diese Pause ausgelöst – geht es nun mit der Schulsanierung weiter voran.