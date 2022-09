Baar

06:20 Uhr

In Baar entsteht eine neue Rettungswache für die Bäuerle-Ambulanz

Im Juli rollten bereits die Bagger am Postweg in Baar an. Nun schreitet der Neubau der Wache der Bäuerle-Ambulanz weiter voran.

Plus Seit fast zwei Jahren hat die Bäuerle-Ambulanz einen Standort in Baar. Nach anfänglichen Problemen bei Planung und Untergrund geht es nun mit dem Bau der neuen Wache voran.

Von Stefanie Brand

In wenigen Wochen hat die Bäuerle-Ambulanz bereits ihren zweiten Jahrestag am Standort in Baar. Im Oktober 2020 wurde der Container platziert, in dem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst aufhalten können, wenn der Rettungswagen gerade nicht im Einsatz ist. Toiletten und Umkleiden können sie im Haus der Freiwilligen Feuerwehr Baar nutzen. Doch diese provisorische Lösung soll bald ein Ende haben – und das ist deutlich sichtbar: Direkt neben dem Haus der Floriansjünger und dem Bürgermeisterbüro wird gerade die neue Wache für den Rettungswagen errichtet.

