Johann Riedelsheimer soll die Partnerschaft zum ungarischen Bár intensivieren

Der Baarer Gemeinderat hat Johann Riedelsheimer zum Partnerschaftsbeauftragten gewählt. Er soll auch andere Partnerschaften wiederbeleben.

Johann Riedelsheimer ist vom Gemeinderat Baar mehrheitlich als Partnerschaftsbeauftragter bestellt worden. Nur Andrea Winter hätte sich lieber ein Partnerschaftskomitee gewünscht und stimmte dagegen. Michael Helfer erklärte, dass Riedelsheimer "der einzig Richtige" für dieses Amt sei und vertraute darauf, dass sich der frischgebackene Partnerschaftsbeauftragte selbst Unterstützung suchen wird. Dieter Zach bat Riedelsheimer – als spaßig gemeinten Eignungstest – um zwei Sätze auf Ungarisch, schließlich soll die Partnerschaft zum ungarischen Bár gepflegt werden. Doch auch andere Partnerschaften könnten mit Riedelsheimer wiederbelebt werden.

Johann Riedelsheimer war bereits 23 Mal im ungarischen Bár

Der Partnerschaftsbeauftragte selbst erzählte kurz, warum er sich für dieses Amt gut gewappnet fühlt. Bereits seit dem Jahr 2004 befasse er sich umfänglich mit der Partnerschaft. Insgesamt 23 Mal sei er seitdem im ungarischen Bár gewesen. Mit einigen Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde im Kreis Mohács pflege er einen regen Kontakt, wobei stets die Frage im Mittelpunkt stehe, wann die Baarer aus Schwaben wieder gen Ungarn reisen. In diesem Jahr soll es nun wieder so weit sein. 18 Anmeldungen lägen bereits vor, es gäbe also noch Platz. Neben jenen, die im Bus die 1000 Kilometer weite Strecke auf sich nehmen, will ein Bürger mit dem Motorrad nach Ungarn fahren. Zwei weitere liebäugeln damit, von Passau aus nach Ungarn zu radeln.