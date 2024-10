Kanalsanierung wird die nächste Großbaustelle in Baar

Bereits in der September-Sitzung klang ein Thema an, das in Baar für die nächste Großbaustelle sorgen wird: Das Staatliche Bauamt Augsburg teilte der Gemeinde mit, dass die Ortsdurchfahrt Baar auf einer Länge von etwa einem Kilometer ertüchtigt werden soll. Nun haben die Mitglieder des Gemeinderats einstimmig beschlossen, dass sie dann – wenn die Straße ohnehin zur Baustelle wird – auch im Untergrund anpacken werden.

