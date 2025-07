Kleiner, aber feiner Osterbasar in Baar

Traditionell am Samstag und Sonntag vor Ostern veranstaltete der Pfarrgemeinderat St. Laurentius in Baar seinen kleinen, aber feinen Osterbasar. Im Eingangsbereich der Grundschule wurden nicht nur Palmbüschel, Palmstäbe, Osterkerzen und Osterfahren, sondern auch gebastelte, genähte und gestrickte Kleinigkeiten angeboten. Der Erlös wird in diesem Jahr an den Kindergarten St. Laurentius in Baar gespendet.

