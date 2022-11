Kosten für das Kita-Personal bleibt in Baar ein Streitpunkt

Plus Bürgermeister Roman Pekis erläutert den Stellenplan für den Waldkindergarten und die Mini-Kindertagesstätte.

Dass Kinderbetreuungseinrichtungen weder günstig noch kostendeckend sind, ist dem Baarer Ratsgremium hinlänglich bekannt. Doch die Personalkosten in den gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen sind immer wieder Streitpunkt im Gremium.