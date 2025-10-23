Icon Menü
Moskitos-Festival in Baar: Es gibt noch Restkarten

Baar

Es gibt noch Restkarten für das Moskitos-Festival in Baar

Am 22. November steigt das Festival des ESC Moskitos in der Mehrzweckhalle. Die Veranstalter wollen ein Zeichen für Inklusion setzen.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    • |
    Das Moskitos-Festival steigt am 22. November zum dritten Mal in Baar. Ein Dutzend Gruppen der unterschiedlichen Stilrichtungen tritt dort auf.
    Das Moskitos-Festival steigt am 22. November zum dritten Mal in Baar. Ein Dutzend Gruppen der unterschiedlichen Stilrichtungen tritt dort auf. Foto: Voglmann Fotografie

    Der Countdown läuft für das Moskitos-Festival in Baar. Am Samstag, 22. November, lautet das Motto in der Mehrzweckhalle nach Angaben der Veranstalter: „Baar gebt.“ Es gibt noch Restkarten für das Festival, das der 2023 gegründete Verein ESC Moskitos veranstaltet.

    „Treibholzgötter“ fertigt ein Kunstwerk für einen guten Zweck

    Ab 13.30 Uhr verwandelt sich die Mehrzweckhalle in ein Zentrum für Musik und Kunst. Es wartet ein vielseitiges Musikprogramm mit regionalen, aber auch internationalen Bands auf die Gäste: von Blitzer über Danke Schatz bis hin zu Skassapunk aus Mailand und Le Iene aus Ferrara. Die Baarer Blaskapelle eröffnet die Veranstaltung. Daneben gibt es weitere Höhepunkte: Aus einem rohen Holzstamm und mit Motorsägenpräzision fertigt der lokale Künstler Bernd „Treibholzgötter“ aus Westendorf ein Kunstwerk. Es wird am Festivalabend für einen guten Zweck versteigert. Der Erlös geht an ein regionales Sozialprojekt. 

    Das Moskitos-Festival steht nicht nur für Musik und Kunst, sondern auch für Gemeinschaft. Deshalb wurden in diesem Jahr Menschen mit Handicap über die Stiftung Sankt Johannes in Schweinspoint eingeladen, um gemeinsam das Festival genießen zu können. Die Veranstalter wollen so „ein starkes Zeichen für Inklusion und Zusammenhalt“ setzen. Rund 80 Freiwillige sind bei dem Festival im Einsatz. (AZ)

    Vorverkauf Informationen und Tickets unter www.moskitosfestival.de

