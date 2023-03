Landratsamt mahnt weitere Konsolidierung des Baarer Haushalts an

Plus Das Landratsamt genehmigt den Baarer Haushalt. Dennoch mahnt es eine weitere Konsolidierung an. Bis Ende 2024 prognostiziert es eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2000 Euro.

Mit drei Gegenstimmen von Josef Reiter, Andrea Winter und Johanna Ruisinger hatte das Gemeinderatsgremium von Baar im Februar die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 samt Finanz- und Stellenplanung verabschiedet. Nun verkündete Baars Bürgermeister Roman Pekis im Gemeinderat gute Neuigkeiten.

Am Donnerstagabend verlas er Teile der rechtsaufsichtlichen Stellungnahme und erklärte: „Der Haushalt ist genehmigt, wir sind wieder handlungsfähig.“ Da nun einige kostspielige Projekte umgesetzt wurden beziehungsweise heuer und im kommenden Jahr auf der Agenda stehen, gelte es anschließend, sparsamer zu handeln, erklärte Pekis.

Landratsamt prognostiziert Baar eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2000 Euro

Er verwies dabei auf folgende Hinweise aus dem Landratsamt: Weiterhin kritisch sei die negative Zukunft des Verwaltungshaushalts, heißt es in der offiziellen Stellungnahme. Erst im Jahr 2025 sei eine geringe Zuführung möglich. Für Ende 2024 wird eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1990 Euro prognostiziert. Mittelfristig müsse diese wieder unter den Landesdurchschnitt fallen, der im Jahr 2020 bei 635 Euro gelegen hatte. Das Haushaltskonsolidierungskonzept – ein sperriges Wort, das beschreibt, dass die Gemeinde bei den meisten Ideen und Wünschen den Rotstift ansetzen muss – müsse zwingend weiterverfolgt werden.

Pekis beruhigte: Es stehe ja nicht jedes Jahr eine Schulsanierung an. Sie wird in diesem und im nächsten Jahr teuer zu Buche schlagen (wir berichteten). Die Zeller Straße sei für die Gemeinde ein Großprojekt gewesen. Sie sorgte auch bei Gemeinderat Dieter Zach für Unmut: Durch die Blume ließ er verlauten, dass er sich mehr Informationen zur Gestaltung gewünscht hätte. Die Verwaltung habe versprochen, dass Architekten und Planer das Vorhaben im Gemeinderat vorstellen.

Gemeinderat Baar vergibt Aufträge für Straßenbeleuchtung

Im öffentlichen Teil der Sitzung waren die Arbeiten an der Zeller Straße am Donnerstag kein Thema. In der Februar-Sitzung waren im nicht öffentlichen Teil der Sitzung zwei Aufträge hierzu vergeben worden: Für knapp 19.000 Euro erhält ein Teil der Frühlingsstraße eine neue Straßenbeleuchtung. Dabei entschieden sich die Räte für eine insektenfreundlichere Lichtfarbe von 3000 Kelvin. An der Zeller Straße wurde die Straßenbeleuchtung für weitere knapp 19.000 Euro vergeben – für Leuchten mit der altbekannten Lichtfarbe von 4000 Kelvin. Individuell regulieren lasse sich diese Beleuchtung – ebenso wie die andere Beleuchtung im Ort – nicht, erklärte Peter Fesenmeir von der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes auf Rückfrage von Gemeinderätin Andrea Winter.

Ein anderes Thema – die Verabschiedung der Friedhofssatzung, für die in der Februar-Sitzung die Gebühren festgelegt wurden – konnte hingegen noch nicht abgeschlossen werden. Die Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes, Sandy Lichtblau, erklärte, dass bei der Erstellung der Satzung ein Fehler aufgefallen sei: Derzeit erfülle kein Friedhofs- oder Bestattungspersonal die hoheitlichen Tätigkeiten auf dem Friedhof, worunter unter anderem das Öffnen und Schließen der Gräber fällt.

Bei Friedhofssatzung muss nachgearbeitet werden

Dass jeder selbst seinen eigenen Dienstleister wählen darf, sei nicht zulässig. Denn rechtlich korrekt sei es nur, wenn die Gemeinde einen Dienstleister beauftrage. Im Verwaltungsfachjargon bedeutet das: In die Friedhofssatzung muss ein Bestattungsdienstvertrag aufgenommen werden. Die Gemeinde Baar muss sich also auf ein Bestattungsunternehmen verständigen.

Andrea Winter brachte zwar Recherchematerial bei und warf die Frage auf, ob es zwingend nötig sei, diesen Bestattungsdienstvertrag zu hinterlegen. Final jedoch wurde die weitere Vorgehensweise vom Gremium so hingenommen. Die Leistung für einen Bestattungsdienstvertrag muss nun ausgeschrieben und vergeben werden. Dann werden die Gebühren in der Satzung aufgenommen und die Satzung kann erlassen werden.