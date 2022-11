Baar

Lieferprobleme: Die Sanierung der Kläranlage in Baar verzögert sich

Plus Derzeit läuft die Kläranlage zwar störungsfrei, die Zitterpartie bleibt aber: Wenn die Kompressoren ausfallen, gibt es ein Problem. Jetzt soll eine Zwischenlösung her.

Von Stefanie Brand

Dieses Jahr wird’s nichts mehr mit der kompletten Ertüchtigung der Baarer Kläranlage. Dieser Erkenntnis musste sich das Gemeinderatsgremium in der Sitzung am Donnerstagabend stellen. Stephan Wolf von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes leitete die Begründung der Verschiebung so ein: „Ich verstehe die Welt nicht mehr.“ Damit zielte er darauf ab, dass der Gemeinde nun kurzfristig, im November, mitgeteilt wurde, dass sich die zugesagte Lieferung wichtiger Bauteile für die Kläranlage verzögere. Die Folge: Die Fertigstellung der Sanierung der Kläranlage wird sich bis in den Sommer 2023 ziehen, obgleich die Sanierung der Kläranlage eigentlich im Jahr 2022 hätte beendet werden sollen.

