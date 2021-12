Baar

06:30 Uhr

Maria, Josef und das Jesuskind als Eisskulpturen bei Maria im Elend

Plus Gemeinsam mit Tochter Jeanette und Sohn Robin errichtet der Baarer Eiskünstler Klaus Grunenberg eine Eiskrippe bei der Wallfahrtskirche Maria im Elend.

Von Stefanie Brand

Die Wallfahrtskapelle Maria im Elend bei Baar ist traditionell ein Ort, an den die Bürger und Bürgerinnen aus Baar und Thierhaupten oft zu Fuß marschieren. Auch aus den umliegenden Orten reisen Menschen an. Am Vormittag des Heiligen Abends erwartete sie dort aber in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Eiskünstler Klaus Grunenberg aus Baar baute, schnitzte und gestaltete binnen drei Stunden ein Eiskunstwerk, das eindrucksvoll und vergänglich zugleich war – eine Eiskrippe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen