Neubau der Kinderkrippe in Baar liegt vorerst auf Eis

Plus Der Baarer Gemeinderat vertagt das Bauprojekt Kinderkrippe im Rahmen der Haushaltsvorberatungen. Bürgermeister Roman Pekis will sparen, wo es nur geht.

Der Baarer Gemeinderat legt den Neubau einer Kinderkrippe auf Eis. Das beschlossen die Räte einstimmig am Donnerstagabend. Gemeinderätin Doris Niklas bezeichnete diese Einsparmaßnahme als die größte Entscheidung im Zuge der Haushaltsvorberatung: "Wir können uns den Neubau einer Krippe nicht leisten."