Öffnungszeiten und Gebühren für Baarer Waldkindergarten stehen fest

Plus Wie sollen die Öffnungszeiten des Baarer Waldkindergartens aussehen? Wie viel zahlen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder? Das beschloss der Gemeinderat.

Die Vorbereitungen für den Baarer Waldkindergarten laufen auf Hochtouren. Ende März beauftragten die Räte den Kauf einer Schutzhütte für den Waldkindergarten, die knapp 37.000 Euro kosten wird. Nun kümmerten sie sich um die Rahmenbedingungen, darunter die Öffnungszeiten und Gebühren.