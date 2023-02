Parkplatz-Mangel im Baugebiet Am Zeintl: In Baar gibt es Strafzettel

Plus In dem Baarer Baugebiet werden gerne Autos gegenüber von Grundstückseinfahrten geparkt. Laut Polizei ist die Straße zu schmal dafür. Das hat Folgen für die Falschparker.

Im neuen Baarer Baugebiet Am Zeintl gibt es Gesprächsstoff. Es geht in erster Linie ums Parken und um Strafzettel für Autofahrerinnen und Autofahrer.