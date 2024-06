Baar

06:00 Uhr

Sanierung von Staatsstraßen und Kanälen in Baar: Was gibt es Neues?

Weil es Ärger um die Höhe der Fahrbahn gab, wurde Ende Mai ein Baustopp in der Zeller Straße in Baar verhängt.

Plus Zur Sanierung der Ortsdurchfahrt auf der ST2047 und zu den Grundstücksverhandlungen für die Sanierung der ST2045 gab es im Gemeinderat Neuigkeiten. Ebenso zur Frühlingsstraße.

Von Stefanie Brand

Martin Schex hatte vor den Bauarbeiten an der Zeller Straße in Baar kein Wasser auf dem Grundstück – und das soll auch künftig so bleiben, forderte er in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Das Problem scheint nun gelöst zu sein.

Die Frühlingsstraße, die in die Zeller Straße mündet, wird tiefer gelegt. Im Bestand hatte die Straße eine Höhe von 432 Metern über Normalnull am Hochpunkt des Straßenrandes an der Ecke Frühlingsstraße/Zeller Straße. Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich eine Absenkung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen