"Schwarzbau" ärgert den Baarer Gemeinderat

Plus Ein Bauherr hat am Baarer Kirchweg aus einem Einfamilienhaus mit Nebengebäude ein Mehrfamilienhaus gemacht. Die Stellplätze aber reichen nicht aus.

Den größten Diskussionsbedarf löste in der Baarer Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend ein Antrag aus, der wie eine Formalie klang. Es ging lediglich um die Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses mit Nebengebäude zu einem Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten im Kirchweg. Allerdings: Das Projekt ist bereits verwirklicht.