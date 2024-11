Stabübergabe beim Jahreskonzert der Baarer Blaskapelle

Im Jahr 2001 wurde in Baar die Jugendblaskapelle, die heutige Blaskapelle Baar, gegründet. In dem knappen Vierteljahrhundert, das in der Zwischenzeit ins Land gezogen ist, hat der Verein eine beachtliche Entwicklung genommen. Davon konnte man sich einmal mehr beim Jahreskonzert am Samstagabend überzeugen. Über 50 Musikerinnen und Musiker spielten in der Mehrzweckhalle auf. Das Interesse an dieser Veranstaltung konnte sich ebenfalls sehen lassen. Gut 200 Gäste sorgten für volle Reihen und sparten nicht mit Applaus.

