Unbekannter Täter stiehlt Bargeld aus zwei Autos in Baar

Ein Unbekannter hat in Baar Geld aus zwei geparkten Autos gestohlen. Die Diebstähle ereigneten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße „Am Germanenring“. Wie die Polizei mitteilte, öffnete der Täter zwei unverschlossene Autos und durchsuchte sie. Dabei erbeutete er einen niedrigen Bargeldbetrag. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/ 898911. (hop)

