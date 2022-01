Unbekannter verkratzt in Baar geparkten BMW massiv

Am Montagnachmittag hinterlässt ein Unbekannter tiefe Kratzer an einem BMW, der im Baarer Römerweg abgestellt ist. Der Schaden ist beträchtlich.

Einen Sachschaden von geschätzt mindestens 5000 Euro hat ein Unbekannter am frühen Montagnachmittag an einem Auto in Baar angerichtet.

Wie die Polizei mitteilt, machte sich der Täter am Montag zwischen 13.30 und 14 Uhr an einem im Römerweg geparkten BMW zu schaffen. Er brachte auf der Motorhaube und an beiden Stoßstangen mehrere tiefe Kratzer an. Hinweise erbittet die Polizei Aichach unter 08251/8989-0. (jca)