Baar

vor 47 Min.

Waldkindergarten: Was verbirgt sich in der Jurte am Waldrand?

Plus Zur Eröffnung des Baarer Waldkindergartens erhalten die Gäste einen Einblick in die Welt der Kinder. Dazu gehören viele Schneckenhäuser und ein Waldsofa.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Seit dem 1. September toben die Weinbergstrolche durch den Wald. Zur Brotzeit treffen sie sich auf ihrem Waldsofa, an dem sie selber mitbauen dürfen. Auch das Sammeln von Ästen und Schneckenhäusern hat sich bereits als beliebte Aktivität der Kindergartenkinder herauskristallisiert, die Baars ersten Waldkindergarten besuchen. Gezählt wird mit Naturmaterialien, und auch das Formen von Buchstaben gelingt mit Ästen. Die Weinbergstrolche besuchen Baars ersten Waldkindergarten Am Weinberg im Norden der Gemeinde. Er ist von Baar aus in Form einer Jurte erkennbar. Doch was verbirgt sich darin? Wie sieht der Wald aus, der den Kindern als Haupt-Aufenthaltsort dient, und was tun die Weinbergstrolche eigentlich den ganzen Tag?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .