Weiberfasching bringt die Baarer Mehrzweckhalle zum Beben

Hunderte Wahrsagerinnen, Panzerknacker und Meerjungfrauen aus der Region stürmten den Weiberfasching in Baar - zu sehen in unserer Bildergalerie.

Nach zwei Jahren Faschingsabstinenz stieg in Baar heuer wieder der „Weiberball“. Er wird vom SV Baar organisiert. Scharenweise pilgerten Elsas in langen Glitzerkleidern, Marios und Luigis, Teufel, Cowboys, Astronauten, Fans der 60er, 70er und 80er sowie sportlich gekleidete Partyfans – in hautengen Leggings, Sportbodys oder rosa glänzenden Sportanzügen samt Sportlerstirnband – nebst Löwen, Tigern und Bären in die Mehrzweckhalle.

26 Bilder Besucher feiern beim Weiberfasching in Baar bis in den Morgen Foto: Stefanie Brand

Die Panzerknacker, Wahrsagerinnen, Meerjungfrauen, die Mädels vom Sportverein sowie der Ärztetrupp im weißen Kittel hatten vor allem zwei Ziele im Visier: die Tanzfläche in der Mehrzweckhalle, die dank der musikalischen Darbietungen von Jolly Sound im Nu bebte, und die Bar im angrenzenden Zelt. Dort schenkten fleißige Bienchen Getränke am laufenden Band aus.

Besucher aus der ganzen Region kommen zum Weiberfasching nach Baar

Im Eingangsbereich wurde vermutet: „Das sind bestimmt an die 700 Leute“ – und das gerade mal um 21.30 Uhr, als mehr und mehr Faschingsfans in die Mehrzweckhalle drängten. Klar, dass das nicht nur die Faschingsfans aus dem Ort sein konnten. Doch woher kamen die zahlreichen Gäste? Die Geschwister Miriam und Veronika, die ursprünglich in Westendorf (Landkreis Augsburg) aufgewachsen sind, waren aus Augsburg angereist. Für Miriam war der Weiberball schon, seit sie 18 wurde, eine Pflichtveranstaltung, verriet die 25-Jährige. Die jungen Frauen ließen es in Einheitskluft – in gelb-roten Minikleidchen – in der Bar ruhig angehen und warteten auf die Freundinnen, die sich ebenso angekündigt hatten.

Hunderte Besucherinnen und Besucher kommen zum Weiberfasching in die Baarer Mehrzweckhalle. Dort wird bis in die Morgenstunden gefeiert. Video: Stefanie Brand

Julia, Carina und Verena, die ganz spontan das aus dem Schrank gezogen hatten, was sich zum Faschingskostüm umfunktionieren ließ, waren aus Gersthofen und Langweid (Landkreis Augsburg) gekommen. Warum der Weiberball in Baar für viele Nicht-Baarer ein Pflichttermin ist, wissen sie genau: „Die Stimmung ist hier entspannter als in einem Club in Augsburg.“

Baarer Weiberfasching geht bis in die Morgenstunden

Beim Weiberfasching in Baar treffen sich alle wieder: alte Schul- und Partyfreunde, die sich am Donnerstagabend im Schlafmützenkostüm, mit pinkem Tüllrock, umhüllt mit einer Lichterkette oder im Country-Style in die Arme segelten, als hätten sie sich schon ewige Zeiten, zumindest aber in den vergangenen zwei Jahren der faschingslosen Zeit, nicht mehr gesehen.

Wie lange sie wirklich nicht mehr miteinander feiern konnten, darauf wussten die meisten Feiernden schon nach kurzer Zeit und ein paar Drinks keine Antwort mehr. Allerdings gaben Myriam, Sandra, Isabell und Regina einen Tipp ab, wie lange die Party wohl gehen würde: „Bis zwei oder drei, also eben bis zum Ende, bleiben wir sicher.“ Glauben schenken konnte man den Freundinnen allemal. Denn sie waren als Wahrsagerinnen verkleidet zum Weiberball nach Baar gekommen und hatten vor der Schätzung einen Blick in ihre Glaskugeln geworfen.