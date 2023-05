Wettbewerb "Schönster Maibaum" kehrt aufs Unterbaarer Brauereifest zurück

Die Schlossbrauerei Unterbaar ruft Teilnehmer aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen, Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen sowie der Stadt Augsburg zur Teilnahme auf.

Nach einigen Jahren Pause ist es endlich wieder so weit: Der Wettbewerb "Schönster Maibaum 2023" startet und verschafft der Maibaum-Tradition wieder eine große Bühne. Sich zur Wahl stellen können alle Maibäume, die in einem der folgenden Landkreise aufgestellt wurden: Aichach-Friedberg, Augsburg (inklusive Stadt Augsburg), Dillingen, Donau-Ries oder Neuburg-Schrobenhausen.

Für jeden Landkreis werden drei Preise in zwei verschiedenen Kategorien vergeben: die Erstplatzierten erhalten jeweils 300 Liter Freibier, die Zweitplatzierten 100 Liter und die Drittplatzierten 50 Liter von der Schlossbrauerei Unterbaar. Um das Bier überhaupt an den Mann oder die Frau bringen zu können, gibt es leihweise obendrauf auch noch eine Festausstattung, bestehend aus Durchlaufkühler, Klappgarnituren und Maßkrügen. Dabei wird unterschieden zwischen Maibäumen, die an Orten mit mehr beziehungsweise weniger als 400 Einwohnern stehen.

61 Bilder Brauereifest und Maibaumwettbewerb 2018 in Baar Foto: Andreas Dengler

Abstimmung für den schönsten Maibaum läuft vom 11. bis 21. Mai

Los geht es am 2. Mai um Mitternacht. Dann wird online ein Upload freigeschaltet, über den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Bild in der passenden Kategorie (über oder unter 400 Einwohner) wählen können. Die Abstimmung wird am 11. Mai um Mitternacht freigeschaltet. Die Bilder werden bewusst nicht sortiert, damit tatsächlich die Bewertung des Maibaumes im Fokus steht. Pro Teilnehmerort darf jede Person nur eine Stimme abgeben. Die Abstimmung endet am 21. Mai um Mitternacht.

Die 30 Gewinner bekommen anschließend eine Einladung zum Brauereifest in Baar, das vom 25. bis 28. Mai stattfindet. Ihre genaue Prämierung erfahren sie jedoch erst beim Fest selbst. Bei den vergangenen Wettbewerben war die Resonanz groß: Knapp 100 Maibäume waren es teilweise, die eingereicht wurden. (AZ)