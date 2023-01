Windräder bei Riedheim: Baarer Ratsmitglied will Anwohner unterstützen

Anwohner in Baar klagen über Lärm der Windkraftanlagen von Riedheim. Josef Reiter kündigt an, sie unterstützen zu wollen. Ein Betroffener drückt sich drastisch aus.

Der Lärm der Windkraftanlagen von Riedheim (Gemeinde Holzheim) war erneut Thema in der jüngsten Sitzung des Baarer Gemeinderates. Dessen Mitglied Josef Reiter kündigte an: "Wenn sich die Betroffenen zusammentun, werde ich sie unterstützen."

Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger können nun also mit der Schützenhilfe Reiters rechnen, wenn diese in dieser Angelegenheit aktiv werden. Reiter machte klar, dass er sich über das Vorgehen des Landratsamtes Donau-Ries im Fall des Windparks Riedheim ärgere. Denn seiner Empfindung nach seien die Ausführungen von Pressesprecherin Gabriele Hoidn zu den Windkraftanlagen voller Vermutungen, Annahmen und Prognosen und die Messungen nicht gesetzeskonform.

Dieter Zach: Lärmbelästigung durch Windräder ist nicht nur subjektiv

Gemeinderat Dieter Zach, der besonders nah an den Windrädern lebt, erklärte, dass die Lärmbelastung in seinen Augen mehr als ein "subjektives Empfinden" sei, wie Bürgermeister Roman Pekis dies bezeichnet hatte. Er und die Anwohnerinnen und Anwohner in nächster Nähe hätten die "Arschkarte" gezogen, drückte sich Zach drastisch aus.

Bürgermeister Pekis formulierte noch einmal deutlich, dass er sich der Lärmbelästigung sehr wohl bewusst sei, allerdings seien die Grenzwerte der Messungen auch im Rahmen und: "Wir können nichts machen."

