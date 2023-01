Baar

06:15 Uhr

Windräder bei Riedheim: Baarer Rat zieht Lärmmessungen in Zweifel

Plus Um die Windräder in Riedheim im Kreis Donau-Ries kehrt keine Ruhe ein. Der Baarer Gemeinderat spricht von "hausinternen" Messungen. Das Landratsamt hält dagegen.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

In der Dezember-Sitzung des Baarer Gemeinderats kochte ein seit Jahren schwellendes Thema wieder hoch: die Windräder in Riedheim direkt in der Nachbarschaft an der Landkreisgrenze zum Donau-Ries sowie die von diesen Anlagen ausgehende Lärmbelastung für die Bürgerinnen und Bürger im Holzheimer Ortsteil und auch in Baar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen