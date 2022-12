Wird der Baarer Kindergarten um Räume im Pfarrhaus erweitert?

Plus Die Verhältnisse im Kindergarten St. Laurentius sind mitunter beengt. Er könnte um Räume im angrenzenden Pfarrhaus erweitert werden. Zuvor ist ein Ortstermin geplant.

Im nächsten Jahr könnte entschieden werden, ob der Kindergarten St. Laurentius um Räume im angrenzenden Pfarrhaus erweitert wird. Die Mitglieder des Gemeinderats folgten dem Vorschlag des Baarer Bürgermeisters, Roman Pekis: Er regte einen Ortstermin im Kindergarten an. Eine Gegenstimme gab es dazu von Dieter Zach, Michael Helfer fehlte entschuldigt. Im Zuge der Besichtigung der Räume im ersten Stock des Pfarrhauses soll sich jedes Ratsmitglied einen Eindruck von den mitunter recht beengten Verhältnissen im angrenzenden Kindergarten St. Laurentius machen.