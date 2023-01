Wohnung im Pfarrhaus könnte Platzproblem im Baarer Kindergarten lösen

Plus Ein Brandschutzkonzept soll die Möglichkeiten für den Kindergarten ausloten. Die Mittagsbetreuung braucht keine neuen Räume. Doch ihr Angebot wird ausgebaut.

Der katholische Kindergarten St. Laurentius in Baar braucht mehr Platz. Eine Lösung könnte über das angrenzende Pfarrhaus gefunden werden. Dort ist im Obergeschoss eine Wohnung frei geworden. Sie könnte dem Kindergarten zugeschlagen werden. Der Baarer Gemeinderat war am Donnerstag mit einem zweiten "Kinderthema" befasst: die Mittagsbetreuung. Dieses Angebot muss ausgebaut werden.