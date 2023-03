Mysteriöses Päckchen kostet eine Familie in Baar bares Geld

Plus Familie Grunenberg aus Baar erhält ein Päckchen aus China, das sie nicht bestellt hat - und zahlt dafür auch noch Zoll-Gebühren beim Postboten.

Dass der Postbote mit einem Päckchen an der Tür von Familie Grunenberg in Baar klingelt, ist wahrlich keine Seltenheit. Klaus Grunenberg ist als Eisschnitzer weit über Baar hinaus bekannt und benötigt für seine Arbeit teilweise eine spezielle Ausrüstung, die es manchmal auch nur im außereuropäischen Ausland gibt und die er im Internet bestellt. Und so dachte sich Anita Grunenberg auch nichts dabei, als der Postbote vor einigen Tagen erneut an der Tür klingelte, in der Hand ein leichtes Päckchen aus China. Doch anders als sonst verlangte er 15,60 Euro an Zoll-Gebühren. "Ich war auf dem Sprung, habe das Geld bezahlt und das Päckchen meinem Mann in den Hausflur gelegt", erinnert sich Grunenberg. Erst abends kommt heraus: Ihr Mann hatte das Päckchen gar nicht bestellt.

Zoll erklärt: Beförderer kann bei der Zustellung Abgaben verlangen

"Im ersten Moment dachte ich, dass es eine neue Betrugsmasche ist", erzählt sie. Nach einem Gespräch mit dem Zoll aber weiß sie: Das Geld, das sie an den ihr bekannten Postboten gezahlt hatte, landet tatsächlich in der Staatskasse - und nicht bei irgendeinem Gauner im Ausland. Wie das Hauptzollamt Augsburg auf Nachfrage erläutert, übernimmt in der Regel der beauftragte Post- oder Kurierdienst die Zollanmeldung und bezahlt dabei die fälligen Einfuhrabgaben. "Diese Abgaben müssen dann wiederum bei der Zustellung der Sendung bei dem Beförderer bezahlt werden", erklärt die Pressesprecherin. Sprich: Es ist möglich, dass der Postbote die Einfuhrabgaben oder den Zoll bei der Sendungszustellung verlangt.

Der Bezahlvorgang an sich war bei Familie Grunenberg also vollkommen rechtens. Das Geld bekommt sie deshalb auch nicht wieder zurück. "Wenn man das nicht weiß, dann stutzt man im ersten Moment aber natürlich", sagt Anita Grunenberg. Inzwischen ist sie zwar etwas beruhigter, doch wie das chinesische Unternehmen an die Adresse gekommen ist, weiß sie bis heute nicht. "Wir haben dort niemals etwas gesucht oder bestellt", ist sie sicher. Letztlich war in dem Päckchen nur eine Klappkarte mit den Worten "Thank you". "Das klingt wie ein schlechter Scherz", so Grunenberg. Die Polizei macht ihr indes wenig Hoffnung, dass man den Sachverhalt aufklären wird.

Dieses "Thank you" prangte auf der Klappkarte, die in dem Päckchen war, für das Anita Grunenberg fast 16 Euro bezahlt hat. Foto: Anita Grunenberg

Fürs nächste Mal ist sie aber vorbereitet. Denn, wie sie durch den Vorfall und dem darauffolgenden Gespräch mit dem Zollamt gelernt hat, dürfen solche Sendungen, deren Herkunft unklar ist, auch abgelehnt werden. "In diesem Fall sind keine Gebühren zu bezahlen, der Beförderer muss die Rückabwicklung der Gebühren und fälligen Einfuhrabgaben selbstständig durchführen", erklärt das Hauptzollamt Augsburg. Das nächste Paket, bei dem sich Anita Grunenberg also nicht sicher ist und sie aber etwas bezahlen müsste, wird sie wohl nicht mehr annehmen.

