Ein Partyabend am Samstag und ein traditionell gestalteter Sonntag – so lässt sich das Baarer Dorffest, das an diesem Wochenende erstmals in dieser Form gefeiert wurde, kurz beschreiben. Beide Tage standen unter dem Motto eines großen Jubiläums, denn gefeiert wurde, dass der Ort nun 30 Jahre selbstständig ist.

