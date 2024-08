Zum Jubiläum der Selbstständigkeit ein Fest von Baarern für Baarer

Feiern will der Baarer Altbürgermeister Leonhard Kandler am 7. und 8. September. Denn dann steht ein Jubiläum an, das mit einem Fest im Ort zelebriert werden soll: Vor 30 Jahren, im Jahr 1994, ist die Gemeinde Baar wieder selbstständig geworden. Vor mehr als einem Jahr, am 1. Juni 2023, wurde der Arbeitskreis im Gemeinderat unter Kandlers Nachfolger, Roman Pekis, gegründet. Im Arbeitskreis mit von der Partie sind neben dem amtierenden Rathauschef auch Michael Helfer, Thomas Kähler, Benjamin Götz und Florian Beutlrock. Am letzten Wochenende der Sommerferien soll nun gefeiert werden.

