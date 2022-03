Baar

06:30 Uhr

Zwei Frauen und zwei Kinder aus der Ukraine kommen in Baar an

Flüchtlinge aus der Ukraine haben jetzt auch in Baar eine neue Bleibe gefunden.

Plus Zwei Frauen und zwei Kinder aus der Ukraine haben seit einigen Tagen in Baar eine Bleibe gefunden. Sie sind dankbar für die Unterstützung, die sie dort erhalten.

Von Stefanie Brand

Marta und ihre Töchter Anna und Sofija sowie Ira, die Cousine ihres Mannes, sind in Sicherheit. Kurz nach dem Ausbruch des Krieges in ihrer Heimat haben sie sich dazu entschieden zu fliehen. Seit vergangener Woche haben die zwei Frauen und die zwei Kinder aus der Ukraine eine Bleibe in Baar.

