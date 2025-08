Was ist für Baar der beste Weg bei der Thierhauptener Mittelschule?

Der Mittelschulstandort Thierhaupten soll aufgelöst werden. Das hat der Gemeinderat in Thierhaupten bereits im Mai entschieden. Nun hätte auch der Baarer Gemeinderat der Auflösung zustimmen sollen, doch das Thema wurde vertagt bis sich die Informationslage klarer darstellt.



Darum geht’s: Auf dem Papier wird die Thierhauptener Schule als Grund- und Mittelschule geführt. In der Praxis wurden jedoch schon seit Jahren keine Mittelschüler mehr in Thierhaupten unterrichtet. Stattdessen besuchen die Schülerinnen und Schüler aus Baar und Thierhaupten die Mittelschule in Meitingen.

