Was macht der Bagger in der Paar?

Ein kleiner Bagger steht in der Paar, ein zweiter, größerer daneben auf der Uferböschung. Seit Montag ist diese Szenerie in Aichach jenseits der Brücke an der Donauwörther Straße im Bereich des Schlauchwehrs an der früheren Aktienmühle zu beobachten. Was steckt dahinter?

Eine Nachfrage bei Michael Thalhofer, stellvertretender Leiter des Stadtbauamts, ergibt: Es handelt sich um Räumungen der verlandeten Bachsohle.

Rolf Burkhard vom gleichnamigen Baggerbetrieb nennt Details. Die aktuellen Arbeiten sind demnach eine Folge des Hochwassers vom vergangenen Jahr. Seit damals stünden Kies und Schlamm einen halben Meter hoch auf der in dem Bereich betonierten Sohle der Paar. Dadurch gehe die Leistung der Turbinen zurück, sagt Burkhard.

Die Arbeiten, betont der Inhaber des Baggerbetriebs, seien mit dem Kreisfischereiverein und dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. Der Fluss gewinnt durch die Räumarbeiten wieder mehr Platz.