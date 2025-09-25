Eine Tradition endet: Letztes Weißwurstessen am Donnerstag in Baindlkirch

Über 40 Jahre lang war das Weißwurstessen im Rieder Ortsteil Baindlkirch bei der Familie Neumeier ein fester Termin für viele Menschen aus nah und fern. Doch damit ist jetzt Schluss. An diesem Donnerstag öffnet das Weißwurst-Mekka zum letzten Mal seine Pforten. Dann gibt es noch einmal die Gelegenheit, ab 6 Uhr die Köstlichkeiten aus der Wurstküche der Familie Neumeier zu verzehren.

Zu den Gründen, warum die Küche am Donnerstag künftig kalt bleibt, will sich Familie Neumeier nicht äußern. „Irgendwann ist einfach Schluss und irgendwie geht es immer weiter“, ist alles, was Chef Peter Neumeier gegenüber unserer Redaktion sagt.

Ende für Weißwurst-Mekka in Baindlkirch: Großer Andrang zu erwarten

Im Sommer hatten die Betreiber das Aus fürs Weißwurst-Mekka bekannt gegeben. Die Veranstaltung hatte sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Bekanntheit weit über den Ort hinaus aufgebaut, Gäste aus Augsburg, München oder sogar Hamburg waren keine Seltenheit. Schon an normalen Öffnungstagen drängten sich die Gäste auf den Bierbänken am Ortsrand von Baindlkirch, zum Abschied am Donnerstag ist ein besonders großer Andrang zu erwarten.

Das Ende des Weißwurst-Mekkas hatten in den Sozialen Medien zahlreiche Fans betrauert. Sogar ein Mitbewerber äußerte sich betrübt über die Nachricht. „Sehr schade, wenn ein Kollege aufhören muss“, kommentiert die Metzgerei Reich aus Mering auf Instagram. „Mit schließenden Metzgereien gehen Rezepte und Traditionen verloren.“ Auch Gäste vor Ort trauern der Veranstaltung nach: „Ein Stück Kindheit“, nannte eine Besucherin etwa Baindlkirch bei einem Besuch unserer Redaktion.

So wurde das Weißwurst-Mekka in Baindlkirch überregional berühmt

Angefangen hatte das Weißwurst-Mekka mit einem kleinen Tisch auf dem Hof der Betreiberfamilie Neumeier, bis schließlich immer mehr Gäste ihren Weg nach Baindlkirch fanden. Verzehrt werden dabei jede Woche mehrere Tausend Weißwürste. Die Weißwurstküche, in denen die Metzger die Wurstmassen wöchentlich zubereiteten, ist dabei frei einsehbar. Die Corona-Pandemie hatte das Weißwurst-Mekka gut überstanden. Das im Spätsommer verkündete Ende kam nun für viele überraschend.