Beim Barthlmarkt in Aichach herrscht am Sonntag reges Treiben

Trotz der Urlaubszeit kamen am Sonntag viele Besucherinnen und Besucher zum Barthlmarkt in die Aichacher Innenstadt. Das warme Wetter und der weiß-blaue Himmel boten dafür ideale Bedingungen.

Entspannt bummelten die Marktbesucher zwischen den Buden hindurch. Das Angebot reichte von Lederwaren und Textilien bis hin zu Spielwaren und Gaumenfreuden aller Art. Dass zeitgleich kein verkaufsoffener Sonntag stattfand und die Läden somit geschlossen blieben, schien die wenigsten Besucher zu stören.

Mehr als 60 Händler kommen zum Barthlmarkt 2025 in Aichach

Mehr als 60 Fieranten hätten ihre Stände am Stadtplatz, am Tandlmarkt oder an der Hubmannstraße aufgeschlagen, berichtete Marktmeister Dennis Schäffler vom Ordnungsamt. Er kassierte mit Michael Sieber das Standgeld ein. Schäffler erinnerte an die Händlerzahlen früherer Jahre: „Vor zehn, 15 Jahren kamen bis zu 150 Standbetreiber zu uns. Wir sind froh, dass über 60 Händler zugesagt haben.“ Er habe mit anderen Städten telefoniert, so Schäffler. „Da kommt bei einigen kein Markt mehr zusammen – aus Mangel an Fieranten.“ Hier zeige wohl der Onlinehandel seine Wirkung, ergänzte er.

Die Händlerinnen und Händler hatten zum Teil weite Wege auf sich genommen, um zum Barthlmarkt zu kommen. Ein indischer Händler aus Leipzig sagte, er habe die Aichacher Jahrmärkte fest in seinem Terminkalender stehen und komme immer wieder gerne hierher.

Icon vergrößern Bereits mittags herrschte beim Barthlmarkt reges Treiben auf dem Aichacher Stadtplatz. Foto: Erich Echter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bereits mittags herrschte beim Barthlmarkt reges Treiben auf dem Aichacher Stadtplatz. Foto: Erich Echter

Markthändler kommen bis aus dem Allgäu und aus Dresden nach Aichach

Dass derzeit Kirschen, Aprikosen und Trauben reifen, war am Stand von Markus Völkel zu sehen. Der Obsthändler aus Wildpoldsried bei Kempten hatte einen riesigen Berg verschiedener Früchte aufgetürmt. Zur Freude der Marktbesucher, die bei ihm naschen durften. Völkel betonte: „Seit 30 Jahren komme ich nach Aichach und komme immer wieder gerne.“ Beate Löw-Weinlein aus dem Schiltberger Ortsteil Rapperzell, die seit vielen Jahren mit ihrem Tee- und Gewürzstand in Aichach dabei ist, erzählte, sie habe hier viele Stammkunden. Weitere Händler waren aus Dresden, aus Schweinfurt, aus dem Raum München sowie aus dem Raum Augsburg gekommen.

Dass beim Barthlmarkt inzwischen deutlich weniger Händler vertreten sind als in früheren Jahren, nahmen die meisten Besucher gelassen hin. Manche sahen darin sogar einen Vorteil: So auch eine Besucherin aus dem Adelzhausener Ortsteil Irschenhofen: Heuer könne man richtig locker durch den Markt gehen, stellte sie zufrieden fest.

Aichacher Barthlmarkt dürfte mit dem Herbstbeginn in Verbindung stehen

Der Aichacher Barthlmarkt dürfte mit dem Herbstbeginn in Verbindung stehen. Der Bartholomäustag war in Aichach in den vergangenen Jahrhunderten auch der Zinstag, an dem etwa an die Stadt, das Heilig-Geist-Spital oder die Pfarrkirche Zinsen für entlehnte Kapitalien bezahlt wurden. Im Volksmund hieß die Bartholomäusnacht vom 23. auf 24. August einst auch Habernacht. Aus diesem Anlass wurde auf so manchem Bauernhof im Aichacher Land zünftig gefeiert. Am nächsten Tag bekamen die Dienstboten das Erntegeld. Nicht selten wurde es gleich beim Barthlmarkt in Aichach ausgegeben.