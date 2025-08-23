Barthlmarkt auf dem Stadtplatz in Aichach: Was Besucher wissen müssen

Von der gebrannten Mandel bis zum Ledergürtel, von der neuen Handtasche bis zum Spielzeugauto: Der Barthlmarkt in Aichach hat alles, was das Herz begehrt. Nun ist es wieder so weit: Am Sonntag findet der Barthlmarkt von 10 bis 18 Uhr statt. Dafür bleibt die Innenstadt von 6 bis 19 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Stadtverwaltung bittet Anlieger, ihre Fahrzeuge bis 6 Uhr vom Stadtplatz, dem Tandlmarkt und der Hubmannstraße zu entfernen.

In Aichach ist wieder Barthlmarkt: Wo kann ich parken, welche Straßen sind gesperrt?

Kostenfreie Parkplätze für Besucher gibt es am Alten Friedhof, in der dortigen Tiefgarage, auf dem „grünen Parkplatz“ an der Martinstraße, auf dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz an der Schulstraße, am Freibad an der Franz-Beck-Straße, an der Sudetenstraße, vor der Sparkasse an der Donauwörther Straße, auf dem Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße sowie vorm Landratsamt an der Münchener Straße.

Der Markt erstreckt sich vom Oberen zum Unteren Stadtplatz sowie über den Tandlmarkt und die Hubmannstraße. Das Sortiment der Händler reicht von Textilien und Modeschmuck über Haushaltswaren, Straßenbesen und Bürsten bis hin zu Pflegeprodukten, Gewürzen und Spielzeug. Es gibt eine ganze Reihe von Imbiss-Ständen. Sie verkaufen unter anderem Bratwürste, Hamburger, Pommes, Geräuchertes, Eis, Kaffee und Kuchen.