Seit ein paar Tagen steht ein Gerüst am ehemaligen Baywa-Lagerhaus in Aichach. Das markante Gebäude am westlichen Stadteingang ist rund 110 Jahre alt und seit vielen Jahren ungenutzt. Für den denkmalgeschützten Fachwerkbau ist seit geraumer Zeit eine Wohnnutzung im Gespräch. Was ist aus diesen Plänen geworden? Und welche Arbeiten laufen dort? Der Besitzer gibt Auskunft.

