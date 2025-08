Trotz Baupause am Friedberger Bahnhof: Kein Zugverkehr zwischen Augsburg und Aichach

Die Züge der Bayerischen Regiobahn (BRB) können derzeit zwischen Augsburg und Aichach aufgrund von Bauarbeiten am Friedberger Bahnhof nicht fahren. Stattdessen hat das Verkehrsunternehmen einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Nach Angaben der BRB, die sich auf eine Mitteilung der DB InfraGo AG beruft, sollen die Baumaßnahmen jedoch zwischen Samstag, 2. August, bis Freitag, 8. August ruhen. Doch die Züge bleiben stehen.

Ersatzbusse zwischen Augsburg und Aichach: BRB bleibt dabei

Die BRB hält am Sonderfahrplan fest und setzt die Busse weiterhin ein. Die Gründe hierfür gibt der Geschäftsführer Arnulf Schuchmann in einer Mitteilung der BRB an: „Aufgrund der Kurzfristigkeit dieser Mitteilung ist es uns leider nicht möglich, die geplanten Busse wieder abzubestellen, dafür unsere Triebfahrzeugführer wieder in Schichten einzuplanen und die Fahrzeuge neu zu disponieren.“

Die DB Infrago AG hatte eine Sperrung der Strecke Augsburg – Aichach zwischen dem 28. Juli und dem 13. August veranlasst. Nach Angaben einer Sprecherin der Bahn sollten in diesem Zeitraum der barrierefreie Ausbau des Friedberger Bahnhofs sowie die Aufstellung des geplanten elektronischen Stellwerks vorbereitet werden. Dabei werden unter anderem eine Zugangsstraße für die Fahrzeuge errichtet sowie Kabel neu verlegt.

Paartalbahn: Hier finden Fahrgäste die Abfahrtszeiten des SEV

Die SEV-Busse verkehren zwischen Augsburg Hauptbahnhof, Friedberg, Dasing und Aichach. Sie fahren zu anderen Zeiten als die Züge der BRB im Regelfahrplan. Informationen zu dem Sonderfahrplan finden Fahrgäste im Internet.