Bauarbeiten auf der Staatsstraße 2035 Augsburg-Pöttmes-Neuburg: Sanierung läuft bis Ende September

Pöttmes

Sanierung der Staatsstraße 2035 zwischen Gundelsdorf und Handzell hat begonnen

Nichts geht mehr für Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße ST2035 bei Pöttmes. Hier sind seit dieser Woche die Bauarbeiter am Werk. Es gibt eine Umleitung.
Von Nicole Simüller
    Die Staatsstraße 2035 zwischen Gundelsdorf und Handzell-Nord ist derzeit komplett gesperrt. Bis Ende September wird hier die Fahrbahn erneuert.
    Die Staatsstraße 2035 zwischen Gundelsdorf und Handzell-Nord ist derzeit komplett gesperrt. Bis Ende September wird hier die Fahrbahn erneuert. Foto: Claudia Klimes

    Auf der Staatsstraße ST2035 Augsburg-Neuburg haben die Sanierungsarbeiten bei Pöttmes begonnen. Der drei Kilometer lange Abschnitt zwischen Gundelsdorf und Handzell-Nord bleibt währenddessen komplett gesperrt.

    Wie berichtet, wird auf dem rund drei Kilometer langen Abschnitt die Straßendecke erneuert. Die inzwischen mehr als ein Vierteljahrhundert alte Ortsumgehung von Handzell weist dem Staatlichen Bauamt Augsburg zufolge Risse an der Oberfläche auf. Hier wird die Fahrbahndecke ersetzt, um tiefergehenden Schäden vorzubeugen.

    Freistaat investiert 1,2 Millionen Euro in Sanierung der Staatsstraße 2035 bei Gundelsdorf

    Zwischen Mandlach und Gundelsdorf ist die Straße laut Christoph Eichstaedt, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt, noch wesentlich älter. Hier werden bis zum Ortsbeginn von Gundelsdorf mehrere Asphaltschichten erneuert. Das Asphaltpaket sei nicht dick genug. Deshalb müssten zusätzliche Schichten eingebaut werden. Darüber hinaus werden etliche Schutzplanken und die Bankette erneuert.

    Der Freistaat Bayern investiert in die Sanierung rund 1,2 Millionen Euro. Sie soll voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie verläuft in beiden Richtungen ab Gebersdorf über Osterzhausen, Baar, Wiesenbach, Kühnhausen und Pöttmes über die Staatsstraßen 2047 und 2045. 

    Mehrere AVV-Buslinien und Anrufsammeltaxi sind von der Sperrung betroffen

    Im öffentlichen Nahverkehr sind vor allem die AVV-Linien 229, 301 und das Anrufsammeltaxi AST 230 von der Sperrung betroffen. Die Haltestelle Mandlach entfällt in diesem Zeitraum. Die Umleitungsstrecke für den Bus, die verlegten Haltestellen sowie die Baustellenfahrpläne sind auf der AVV-Internetseite www.avv-augsburg.de verfügbar. Das Staatliche Bauamt hat auf seiner Internetseite www.stbaa.bayern.de/strassenbau/projekte/B71S.BLSC0192.00.html die wichtigsten Informationen zusammengestellt. (mit AZ)

