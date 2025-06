Ausbau des Kulturgrabens: Bauarbeiten am Rückhaltebecken beginnen

Der erste von vier Bauabschnitten zum notwendigen Ausbau des Kulturgrabens in Griesbeckerzell (Stadt Aichach) beginnt Anfang oder Mitte Juli, wie Bürgermeister Klaus Habermann am Donnerstag in der Sitzung des Stadtrates bekanntgab. Über den Regenwasserkanal sollen die anfallenden Wassermassen bei Starkregenereignissen abgeleitet werden, ist das Ziel der Baumaßnahme. Sie wird vom Freistaat Bayern gefördert und dient der Verbesserung des Hochwasserschutzes von Griesbeckerzell.

Ausbau des Kulturgrabens in Zell: Umleitung erfolgt über die Siedlerstraße

Mit der Ausführung des ersten Bauabschnittes, der voraussichtlich bis Ende des Jahres dauert, ist die Firma Leonhard Weiss beauftragt. Der nächste Bauabschnitt, der Neubau von zwei Hochwasserrückhaltebecken, wird voraussichtlich im kommenden Jahr von März bis Oktober stattfinden. Leider lasse sich im Zuge der Baumaßnahmen eine geänderte Verkehrsführung nicht vermeiden, teilt die Stadt mit. Im ersten Bauabschnitt in der Gärtner- und Siedlerstraße erfolgt die lokale Umleitung über die Siedlerstraße. Im weiteren Verlauf ist die Baumaßnahme nur unter Vollsperrung durchführbar.