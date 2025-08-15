In Hollenbach und Schönbach ist ab September die Kreisstraße AIC4 gesperrt

In Hollenbach und im Hollenbacher Ortsteil Schönbach wird im Zeitraum vom Montag, 1. September, bis Samstag, 20. Dezember, in drei Bauabschnitten Glasfaser verlegt. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilt, ist dafür eine Vollsperrung der Kreisstraße AIC4 in diesem Bereich notwendig. Eine Umleitung über Affing und Petersdorf ist ausgeschildert.

Bereits seit Mitte Juli laufen die Arbeiten zum Glasfaserausbau an der Kreisstraße AIC4. Die Arbeiten begannen im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen. Inzwischen ist dort die Sperrung der Hollenbacher Straße aufgehoben. Der nächste Abschnitt ist die Walchshofener Straße auf der anderen Seite der Kreuzung mit der Staatsstraße 2047. Die Arbeiten sollen den Plänen zufolge bis voraussichtlich Sonntag, 14. September, dauern. (AZ)