Bauarbeiten zum Glasfaserausbau in Hollenbach und Schönbach führen zu einer Sperrung der Kreisstraße AIC4

Hollenbach

In Hollenbach und Schönbach ist ab September die Kreisstraße AIC4 gesperrt

Die Kreisstraße AIC4 ist in Hollenbach und Schönbach ab September wegen Arbeiten zum Glasfaserausbau komplett gesperrt. Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen.
    In Hollenbach und im Ortsteil Schönbach wird ab Montag, 1. September, Glasfaser verlegt. Die Arbeiten finden in drei Bauabschnitten statt. Die Kreisstraße AIC4 bleibt währenddessen komplett gesperrt.
    In Hollenbach und im Ortsteil Schönbach wird ab Montag, 1. September, Glasfaser verlegt. Die Arbeiten finden in drei Bauabschnitten statt. Die Kreisstraße AIC4 bleibt währenddessen komplett gesperrt. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

    In Hollenbach und im Hollenbacher Ortsteil Schönbach wird im Zeitraum vom Montag, 1. September, bis Samstag, 20. Dezember, in drei Bauabschnitten Glasfaser verlegt. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilt, ist dafür eine Vollsperrung der Kreisstraße AIC4 in diesem Bereich notwendig. Eine Umleitung über Affing und Petersdorf ist ausgeschildert.

    Bereits seit Mitte Juli laufen die Arbeiten zum Glasfaserausbau an der Kreisstraße AIC4. Die Arbeiten begannen im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen. Inzwischen ist dort die Sperrung der Hollenbacher Straße aufgehoben. Der nächste Abschnitt ist die Walchshofener Straße auf der anderen Seite der Kreuzung mit der Staatsstraße 2047. Die Arbeiten sollen den Plänen zufolge bis voraussichtlich Sonntag, 14. September, dauern. (AZ)

