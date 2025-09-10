Icon Menü
Bauarbeiten zwischen Augsburg und Aichach: Schienenersatzverkehr angekündigt

Augsburg/Dasing/Aichach

Wegen Bauarbeiten gibt es zwischen Augsburg und Aichach einen Schienenersatzverkehr

Auf Fahrplanabweichungen und den Umstieg auf Busse müssen sich Zuggäste der Bayerischen Regiobahn von Freitag, 19. September, bis Sonntag, 21. September, einstellen.
    Fahrgäste der Bayerischen Regiobahn müssen zwischen Augsburg und Aichach zeitweise auf Busse umsteigen. Foto: Christian Kirstges (Archiv)

    Auf der Bahnstrecke Augsburg – Aichach – Ingolstadt kommt es von Freitag, 19. September, bis Sonntag, 21. September, zu Fahrplanänderungen und zum Schienenersatzverkehr. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilt, führt die DB InfraGo AG, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, in diesem Zeitraum Bauarbeiten durch. Diese haben Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Ammersee-Altmühltal.

    Busse zwischen Augsburg und Aichach fahren zu anderen Zeiten als die Züge

    Auf der Strecke Augsburg – Aichach – Ingolstadt kommt es laut Mitteilung ganztags in beiden Richtungen zu Fahrplanabweichungen und Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Dasing beziehungsweise Aichach. Die Busse fahren zu anderen Zeiten als die Züge im Regelfahrplan. Nach Angaben der Regiobahn finden die Fahrgäste auf der Webseite www.brb.de Sonderfahrpläne zum Download. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren demnach an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan.

    Das Unternehmen weist darauf hin, dass es auch über einen Newsletter, auf Facebook und über WhatsApp aktuelle Informationen gibt. Die Lagepläne aller Haltestellen des Schienenersatzverkehrs finden Fahrgäste unter www.bahnhof.de. (AZ)

