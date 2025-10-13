Icon Menü
Baumaschinen-Diebstahl in Bergkirchen verursacht hohen Schaden

Feldgeding

Hochwertige Baumaschinen von Baustelle gestohlen

Ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstand durch den Diebstahl hochwertiger Baumaschinen von einer Baustelle in Feldgeding. Die Polizei bittet um Hinweise.
Von Alice Lauria
    • |
    • |
    • |
    Baumaschinen und ein Anhänger wurden von einer Baustelle in Bergkirchen entwendet.
    Baumaschinen und ein Anhänger wurden von einer Baustelle in Bergkirchen entwendet. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 10. September und dem 9. Oktober von einer Baustelle in der Fürstenfelder Straße im Bergkirchener Ortsteil Feldgeding (Landkreis Dachau) hochwertige Baumaschinen im Wert von circa 20.000 Euro gestohlen. Die Täter nahmen auch einen auf der Baustelle abgestellten Anhänger mit, wie die Polizei vermutet, um das Diebesgut abzutransportieren.

    Polizei Dachau bittet Zeugen um Hinweise

    Die Polizeiinspektion Dachau bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 08131/561-0 zu melden.

