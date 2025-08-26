B300 bei Aichach in Richtung Dasing gesperrt: In Aichach kommt es zu Staus im Berufsverkehr

In Aichach müssen Autofahrer derzeit mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Seit Anfang dieser Woche ist die Bundesstraße B300 an der Anschlussstelle Aichach-Süd bei Klingen in Richtung Dasing komplett gesperrt. Anlass für die Sperrung sind Bauarbeiten an der B300-Brücke über die Staatsstraße ST2047 nahe dem Aichacher Stadtteil Klingen. Zu Stoßzeiten kommt es stellenweise zu Verkehrsbehinderungen und kleineren Staus.

Zu Normalzeiten hielt sich der Verkehr auf der Umleitungsstrecke bislang in Grenzen. Die Umleitung ist ausgeschildert und leitet den Verkehr, der auf der Bundesstraße in Richtung Süden (Dasing) unterwegs ist, über Aichach um: Sie führt ab der Anschlussstelle Aichach-Süd auf die ST2047 (Münchener Straße), durch den Kreisverkehr, die Theodor-Heuss-Straße, den nächsten Kreisverkehr und die Augsburger Straße bis zur Anschlussstelle Aichach-West nahe der Tränkmühle. Hier gelangen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer wieder zurück auf die B300.

Sanierung der B300-Brücke bei Aichach-Klingen soll bis Ende nächster Woche dauern

Michael Thalhofer vom Aichacher Bauamt berichtete von zäh fließendem Verkehr am Mittag von der Aichacher Stadtmitte in Richtung B300-Anschlussstelle Aichach-West (Tränkmühle). Zum Stehen seien die Autos allerdings nicht gekommen. Auch negative Reaktionen hätten die Stadtverwaltung bislang nicht erreicht. „Alles ruhig“, so Thalhofer. Die Umleitungsstrecke sei sehr leistungsfähig. „Aber wenn die B300 einseitig umgeleitet wird, merk man das natürlich.“

Wie das federführende Staatliche Bauamt Augsburg mitgeteilt hatte, muss die B300 während der Instandsetzungsarbeiten an der Brücke gesperrt werden, um die Baufelder freizuhalten und die Arbeiter zu schützen. In Richtung Norden (Schrobenhausen) wird der Verkehr auf der Brücke neben dem Baufeld vorbeigeleitet. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Freitag, 6. September, dauern.

Instandsetzung der Brücke ist nötig, weil Wasser eindrang

Der Straßenbelag wird auf jeweils einer Brückenhälfte entfernt. Danach werden die beschädigten Bauteile darunter ausgebaut und die Oberfläche neu versiegelt. Anschließend wird ein neuer Straßenbelag aufgetragen und die zweite Hälfte der Brücke ebenso saniert. Nach Angaben des Staatlichen Bauamt sind die Arbeiten erforderlich, da festgestellt wurde, dass Wasser in die Brückenbauteile eindrang. (mit AZ)