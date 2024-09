Baustelle in Mühlhausen: Das ändert sich bei AVV-Bussen ab Montag

Wegen des Kreuzungsumbaus im Affinger Ortsteil Mühlhausen an der Kreuzung von Augsburger Straße und Seeweg ist der Bereich einer Mitteilung des Augsburger Verkehrsverbunds (AVV) zufolge vom Montag, 16. September, bis voraussichtlich Samstag, 28. September, für den AVV-Regionalbusverkehr gesperrt. Das hat Auswirkungen auf mehrere Linien.

Die AVV-Regionalbuslinien 225, 301, 302, 303, 305, 315, 317 sowie die AVV-Rufbuslinien 317 und 395 können die Haltestellen „Augsburg, Flughafen Abzw.“, „Mühlhausen, Ludwigshof“ und „Mühlhausen, Gewerbegebiet“ nicht anfahren. Der AVV bittet Fahrgäste, auf die Haltestellen „Mühlhausen“ und „Mühlhausen, Sparkasse“ auszuweichen.

AVV kündigt geänderte Abfahrtszeiten, längere Fahrzeiten und Ausfälle auf allen Linien an

Die AVV-Buslinie 301 kann zusätzlich bei Fahrten mit Abfahrt ab „Mühlhausen“ um 8.04 Uhr und 13.50 Uhr (Fahrtrichtung Pöttmes) beziehungsweise um 7 und 8 Uhr (Fahrtrichtung Augsburg) die Haltestelle „Mühlhausen“ nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Bergen“ auszuweichen. Bei der AVV-Regionalbuslinie 303 betrifft das die Fahrt mit regulärer Abfahrt ab „Mühlhausen“ um 8.03 Uhr (Fahrtrichtung Gebenhofen). Die Fahrgäste werden ebenfalls gebeten, auf die Haltestelle „Bergen“ auszuweichen.

Die Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 305 mit Abfahrt ab „Augsburg, Hauptbahnhof“ um 11.18, 19.18, 22.10 und 22.18 Uhr entfallen. Ebenso die Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 305 mit Abfahrt ab „Aindling, Marktplatz“ um 10.30, 18.30 und 21.30 Uhr, die Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 317 mit Abfahrt ab „Aindling, Marktanger“ um 7.25, 9.25, 15.25 und 21.25 Uhr, die Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 305 mit Abfahrt ab „Aindling, Marktplatz“ um 17.04 und 23.01 Uhr sowie die Fahrten der AVV-Regionalbuslinie 395 mit Abfahrt ab „Aindling, Marktplatz“ um 4.10 Uhr (Montag bis Samstag), 3.10 Uhr (Montag bis Samstag).

AVV empfiehlt Fahrgästen, sich über Baustellenfahrpläne zu informieren

Wegen der weiträumigen Umleitung über den Friedberger Stadtteil Derching kommt es nach Angaben des AVV auf allen Linien zu geänderten Abfahrtszeiten, Fahrtzeitverlängerungen und Ausfällen. Der AVV werden gebeten, sich über die Baustellenfahrpläne zu informieren. Entweder persönlich im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof oder im swa-Kundencenter am Königsplatz beziehungsweise in Echtzeit über die mobile Fahrplanauskunft in der App „meinAVV“ oder im Internet unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de. (AZ)