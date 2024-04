Kühbach

vor 52 Min.

Voting läuft: Kühbacher Brauerin träumt vom Titel "Bayerische Bierkönigin"

Plus Die 22-Jährige arbeitet als Brauerin in Kühbach. Sie steht bei der Wahl zur Bayerischen Bierkönigin im Halbfinale. Noch bis 29. April läuft ein Online-Voting.

Von Gerlinde Drexler

Seit sechs Jahren hat Linnea Klee ein Ziel vor Augen: Die 22-Jährige, die als Brauerin in der Kühbacher Brauerei arbeitet und in Jetzendorf im Landkreis Pfaffenhofen/Ilm wohnt, will Bayerische Bierkönigin werden. Heuer war es endlich so weit. Sie hat sich beworben und ist zusammen mit vier anderen jungen Frauen in das Halbfinale gekommen. Ob sie es auch ins Finale schafft, hängt von den Stimmen ab, die sie beim Online-Voting bekommt, das noch bis Montag, 29. April, läuft.

Linnea Klee hat zum ersten Mal mit 16 Jahren den Aufruf des Bayerischen Brauerbundes für die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin gesehen. „Ich habe es mir angesehen und richtig toll gefunden“, erinnert sie sich. Am liebsten hätte sie sich damals schon als Repräsentantin für das bayerische Bier und alle Brauereien beworben. Sie findet: „Das passt zu mir.“ Denn zu dem Zeitpunkt hatte die junge Frau schon beschlossen, dass sie Brauerin werden will. Vor sechs Jahren war die 22-Jährige allerdings noch zu jung: „Man musste über 21 Jahre sein, deshalb habe ich abgewartet.“

