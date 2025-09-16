6000 feiern Familientag bei „Dahoam is Dahoam“

Beste Stimmung trotz wechselhaften Wetters und ein kunterbuntes, kurzweiliges Programm mit den Darstellerinnen und Darstellern aus „Dahoam is Dahoam“: 6000 begeisterte Anhängerinnen und Anhänger der erfolgreichen BR-Familienserie strömten am Sonntag laut Mitteilung ins Kulissendorf Lansing bei Dachau, um gemeinsam mit ihren Serienlieblingen den diesjährigen Familientag zu feiern.

Unter dem Motto „Lansinger Flimmerkiste“ erlebten die Besucherinnen und Besucher nach Angaben der Veranstalter ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm ganz im Zeichen unvergesslicher Film- und Fernsehmomente. Dabei zeigten sich die Darsteller zum Beispiel in Musik- und Gesangseinlagen von einer ganz anderen Seite und waren in Comedy-Acts, Spielen oder Quiz-Runden zu erleben. Großer Andrang herrschte auch an den Autogrammständen sowie bei den Studioführungen durch die beliebten Innenkulissen der Serie.

Seit dem Start im Oktober 2007 hat sich „Dahoam is Dahoam“ laut Mitteilung zur erfolgreichsten täglichen Vorabendserie in Bayern und zu einer der bekanntesten Marken des BR-Fernsehens entwickelt. Über 3600 Episoden wurden schon ausgestrahlt. Björn Wilhelm, BR-Programmdirektor Kultur, sagt: „Wer glaubt, ‚Dahoam is Dahoam‘ sei nur eine Serie im Fernsehen oder der ARD-Mediathek, muss einmal zum Familientag. Beste Stimmung und vor allem: so viele herzliche, leidenschaftliche Menschen, ob Schauspieler, ‚DiD‘-Fans oder neugierige Besucher.“ Seit fast 20 Jahren verbinde der BR mit ‚Dahoam is Dahoam‘ die Menschen in ganz Bayern und weit darüber hinaus.

Zusätzlich zu den laufenden Folgen gibt es am Montag, 6. Oktober, einen besonderen „DiD“-Abend im BR Fernsehen: mit einem neuen „ Lebenslinien“-Porträt von Darsteller Holger M. Wilhelm und einem Wiedersehen mit dem beliebten „DiD“-Spielfilm „Manege frei für die Liebe“ – beides auch in der ARD Mediathek. (AZ)