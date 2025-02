Die Bayern-Fass Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort. Das Unternehmen mit Stammsitz im Industriegebiet Ecknach (Aichach) übernimmt die Resch GmbH & Co. KG in Schwerte in Nordrhein-Westfalen.

Bayern-Fass ist laut Mitteilung führend in der Rekonditionierung von Industrieverpackungen. Das Unternehmen reinigt und setzt Stahl- und Kunststoffbehälter instand. Mit der Eingliederung in die Unternehmensgruppe firmiert das Traditionsunternehmen künftig als Ruhr-Fass GmbH. Damit werde die Präsenz der Bayern-Fass Gruppe im Ruhrgebiet gestärkt.

Bayern-Fass will Präsenz im Norden stärken

Die Geschäftsleitung der neuen Ruhr-Fass GmbH übernehmen Michael Eigner, Mark Sethi und Michael Resch, bisheriger Geschäftsführer der Resch GmbH & Co. KG. Mit der Integration der Ruhr-Fass GmbH erweitert die Bayern-Fass Gruppe ihr Leistungsportfolio. „Durch diesen Schritt können wir nun auch nicht-waschbare Stahlfässer thermisch behandeln. Das ist ein wichtiger Baustein für effiziente und nachhaltige Rekonditionierungsprozesse“, erklärt Bayern-Fass-Geschäftsführer Michael Eigner, Geschäftsführer. So profitierten die Kunden „von einem noch umfassenderen Serviceangebot“

Michael Resch spricht von einer strategischen Entscheidung, ein Teil der Bayern-Fass Gruppe zu werden. Dieser Schritt „sichert nicht nur die Zukunft des Standorts Schwerte, sondern eröffnet auch neue Wachstumschancen“.

Mit dem neuen Engagement stärkt die Bayern-Fass Gruppe laut Mitteilung ihre Präsenz in Nordrhein-Westfalen und rückt regional näher an die Kunden. Bewährte Abläufe, Qualitätsstandards und Ansprechpartner blieben dabei erhalten.

Die Bayern-Fass Gruppe hat nach eigenen Angaben mit dem Zuwachs rund 400 Mitarbeiter an fünf Standorten und einen jährlichen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro jährlich. Vor einem Jahr hatte Bayern-Fass seine Produktionskapazitäten am Standort Ludwigshafen erweitert. Damals waren es rund 300 Beschäftigte und etwa 50 Millionen Euro Jahresumsatz gewesen. (AZ)